Сетевое издание|18+|Среда|25 ноя 2020|17:26
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+1oC
+2oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-2oC
-1oC
Завтра | Облачно |
 

В стране и мире

В Совфеде рассказали об индексации пенсий в 2021 году

Печать

Власти России в 2021 году планируют проиндексировать пенсии неработающим пенсионерам на 6,3 процента, что почти в полтора раза превысит инфляцию. Об этом «Парламентской газете» рассказала зампредседателя комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова.

Таким образом в среднем пенсия увеличится на одну тысячу рублей, подчеркнула сенатор. Кроме того, будут проиндексированы ежемесячные денежные выплаты ветеранам боевых действий и инвалидам всех категорий. Их повысят с 1 февраля следующего года - размер индексации будет определяться исходя из индекса потребительских цен за предыдущий год. К настоящему моменту он составляет 3,8 процента.

С 1 апреля на величину прогнозного индекса роста прожиточного минимума пенсионера (сейчас этот показатель равен 2,6 процента) будут проиндексированы социальные пенсии.

Ранее «Коммерсантъ» сообщил, что Минтруд хочет изменить минимальный размер пенсионных накоплений, ниже которого гражданину платят всю сумму целиком, а не ежемесячно. В ведомстве пояснили, что изменение системы выплат накопительной части пенсии в России действительно возможно, но окончательное решение пока не принято.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — lenta.ru
0
0
0
0
 
Гость||

Там не знают, что в Пензе тарифы подняли на 25 процентов?

Мотовилов (гость)||

Гость писал(a):

Там не знают, что в Пензе тарифы подняли на 25 процентов?
И цены на социально значимые продукты питания. Подняли посредством стимулирования торговых сетей карточкой Забота.

Гость||

С начала 1990-х до начала до 2010 года Владимир Путин состоял в близких отношениях с некой Светланой Кривоногих - жительницей Питера, которая подрабатывала уборщицей.

Знакомство с президентом вытянуло Золушку Свету из «грязи» и отправило прямиком в «князи».

Очень скоро она стала владелицей акций нескольких крупных компаний, а также заполучила горнолыжный курорт «Игора» и пространство «Ленинград Центр». Общая сумма активов Кривоногих составляет 7,7 млрд. рублей.

В 2003 году у Светланы родилась дочь Елизавета, очень похожая на предполагаемого отца. Её фото не публикуются из этических соображений. В документах отец не указан, но отчество есть – Владимировна.

Совпадение? Вот и мы думаем, что вряд ли.

Гость||

Да майоран бы с ними...

Гость||

Гость писал(a):

Да майоран бы с ними...
Они наши пенсии прожирают и любовниц одаривают.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте