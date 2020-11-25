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В стране и мире

В России захотели запретить продажу алкоголя 1 и 2 января

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В России захотели запретить продавать алкоголь 1 и 2 января. С таким предложением член Общественной палаты, глава проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев обратился в письме к министру промышленности и торговли страны Денису Мантурову. Об этом в среду, 25 ноября, сообщает RT со ссылкой на документ.

Хамзаев указал, что январские праздники часто приводят к всплеску алкогольных отравлений и росту числа обращений за скорой медицинской помощью. При этом медики в регионах и без того испытывают повышенную нагрузку на фоне пандемии коронавируса. В связи с этим, по мнению Хамзаева, целесообразно полностью запретить в России продажу алкоголя в первые дни января.

Ранее сообщалось, что самоизоляция и переход на удаленку спровоцировали у россиян интерес к самогоноварению. Граждане начали скупать аппараты и ингредиенты для приготовления алкоголя. Например, повышенный интерес к самогонным аппаратам заметили в «Яндекс.Маркете» и Ozon. Всплески потребительской активности зафиксированы весной и в октябре 2020 года.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — lenta.ru
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Гость||

Очередной пук в лужу.

Гость||

Очередная дурь.

Гость||

фото к новости зачетное!!!

Гость||

Чушь собачья. "Хто ж йим дасть?"

Гость||

Ну так купят до 1, 2 ящик и что?

Гость||

Наверное чтоб увеличить продажи, раньше брали 5пузырей,будут 10, запас это самое ..не жмёт.

Гость||

Борьба с собственной тенью, победила тень разумеется....напилась и легла на коврике .

Гость||

странный человек с глупым предложением.видел его по телику выглядел человек не совсем в здравом уме.

Гость||

Господи, сколько в России дураков!

Гость||

Теперь узнаем - пьющий тов. Мантуров или нет.

Имя: Гость
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