В России захотели запретить продажу алкоголя 1 и 2 января

25.11.2020 | 11:32

В России захотели запретить продавать алкоголь 1 и 2 января. С таким предложением член Общественной палаты, глава проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев обратился в письме к министру промышленности и торговли страны Денису Мантурову. Об этом в среду, 25 ноября, сообщает RT со ссылкой на документ.

Хамзаев указал, что январские праздники часто приводят к всплеску алкогольных отравлений и росту числа обращений за скорой медицинской помощью. При этом медики в регионах и без того испытывают повышенную нагрузку на фоне пандемии коронавируса. В связи с этим, по мнению Хамзаева, целесообразно полностью запретить в России продажу алкоголя в первые дни января.

Ранее сообщалось, что самоизоляция и переход на удаленку спровоцировали у россиян интерес к самогоноварению. Граждане начали скупать аппараты и ингредиенты для приготовления алкоголя. Например, повышенный интерес к самогонным аппаратам заметили в «Яндекс.Маркете» и Ozon. Всплески потребительской активности зафиксированы весной и в октябре 2020 года.