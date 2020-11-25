В России выявлено 23,6 тысячи новых случаев коронавируса за сутки

25.11.2020 | 11:35

В России за сутки коронавирус выявлен еще у 23 675 человек в 85 регионах. Всего за время эпидемии в стране заразились 2 162 503 жителя, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Больше всего новых случаев зарегистрировано в Москве (4685), Петербурге (3421), Подмосковье (1005). Самые низкие показатели - в Чукотском (6) и Ненецком (3) автономных округах.

25 ноября установлен новый антирекорд по числу умерших пациентов с COVID-19. За день скончались 507 человек. За весь период пандемии в стране умерли 37 538 инфицированных.

За сутки также поправились 25 748 человек. Общее число вылечившихся достигло 1,66 миллиона. Активными переносчивами вируса остаются 464 546 жителей.