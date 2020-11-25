Сетевое издание|18+|Среда|25 ноя 2020|12:51
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+1oC
+2oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-2oC
-1oC
Завтра | Облачно |
 

В стране и мире

В России выявлено 23,6 тысячи новых случаев коронавируса за сутки

Печать

В России за сутки коронавирус выявлен еще у 23 675 человек в 85 регионах. Всего за время эпидемии в стране заразились 2 162 503 жителя, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Больше всего новых случаев зарегистрировано в Москве (4685), Петербурге (3421), Подмосковье (1005). Самые низкие показатели - в Чукотском (6) и Ненецком (3) автономных округах.

25 ноября установлен новый антирекорд по числу умерших пациентов с COVID-19. За день скончались 507 человек. За весь период пандемии в стране умерли 37 538 инфицированных.

За сутки также поправились 25 748 человек. Общее число вылечившихся достигло 1,66 миллиона. Активными переносчивами вируса остаются 464 546 жителей.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — lenta.ru
0
0
0
0
 
Гость||

Ура, вышли на ПЛАТО.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте