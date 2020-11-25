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В стране и мире

В МВД перечислили причины для аннулирования результатов экзаменов на права

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Причиной аннулирования экзаменов на получение водительских прав в России могут стать жалоба кандидата, признание поддельными предоставленных им документов или проведение тестирования с нарушениями. Эти условия перечислены в разработанном МВД проекте нового административного регламента о сдаче экзамена на права, сообщает РИА Новости.

В документе сказано, что если человек сдал экзамен и позже выяснилось, что он предоставил поддельный паспорт, медицинскую справку или квитанцию об оплате госуслуги, то результат будет отменен. Принимать решение в таком случае будет уполномоченный сотрудник экзаменационного подразделения после проверки. Данные об аннулировании будут занесены в информационную систему Госавтоинспекции и в распечатанный протокол проведения экзаменов.

В МВД также планируют сократить с 17 до 15 количество «грубых» ошибок, из-за которых экзаменация автоматически прекращается. Среди недопустимых нарушений включили непристегнутый ремень безопасности, использование телефона или другого гаджета во время движения. За эти ошибки начисляется по пять штрафных баллов.

Новая редакция регламента начнет действовать 1 апреля 2021 года.

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Источник — lenta.ru
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