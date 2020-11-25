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В стране и мире

В Госдуме предложили увеличить штраф за неповиновение силовикам

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В Госдуме предложили увеличить штраф за неповиновение силовикам на митингах. Соответствующий документ опубликован в электронной базе данных нижней палаты парламента. Предложение об ужесточении штрафов внес депутат от «Единой России» Дмитрий Вяткин.

Согласно действующему законодательству, за единичное нарушение грозит от 500 до 1000 рублей штрафа. Если документ примут, штраф будет варьироваться от двух до четырех тысяч рублей. Правонарушитель также может быть арестован на срок до 15 суток или привлечен к обязательным работам на срок от 40 до 120 часов.

За повторное нарушение гражданам будет грозить штраф от 10 до 20 тысяч рублей, либо административный арест на срок до 30 суток, либо обязательные работы на срок от 100 до 200 часов.

Вяткин считает, что нынешняя сумма штрафов «несоизмерима с возможными негативными последствиями» от отказа повиноваться правоохранителям на митингах. Игнорирование требований силовиков, по его мнению, подрывает основы государственного управления и мешает сотрудникам правоохранительных органов выполнять свои обязанности.

Ранее депутаты от ЛДПР внесли в Госдуму законопроект, которым предлагается разрешить ношение масок на митингах. По словам парламентариев, во время проведения митингов их участники должны иметь возможность воспользоваться средствами индивидуальной защиты.

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Источник — lenta.ru
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Гость||

Панический страх Майдана

Гость||

Количество недовольных растёт. Импотенция властей очевидна.

Гость||

За третий случай расстрел на месте. Это мечта властьпридержащих вполне достижима.

Имя: Гость
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