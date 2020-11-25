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В стране и мире

Умер Диего Марадона

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Экс-футболист сборной Аргентины Диего Марадона умер в возрасте 60 лет. Об этом сообщает аргентинский Clarin.

В начале ноября Марадона был госпитализирован. Окружение экс-футболиста сборной Аргентины опровергало слухи о коронавирусе. Отмечалось, что специалист страдал от депрессии.

С сентября 2019-го Марадона работал в Аргентине. Специалист возглавил «Химнасия и Эсгрима», представителя элитного дивизиона чемпионата страны. Несмотря на неудачный сезон-2019/2020 контракт с тренером был продлен.

До этого Марадона работал в Мексике, где руководил «Дорадос». Также в послужном списке специалиста и руководство сборной Аргентины. Вместе с командой он дошел до четвертьфинала чемпионата мира в 2010 году.

В качестве футболиста Марадона известен своими выступлениями за «Барселону», «Наполи» и «Ньюэллс Олд Бойз». В составе сборной Аргентины он стал чемпионом мира в 1986 году.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — lenta.ru
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Гость||

Настоящий игрок рукой. Не то что всякие Дзюбы.

Гость||

Помнишь 90год. , похвально ..

Гость||

Наркотики и смерть его друга Феделя сделали своё дело .Футболист конечно настоящий ,но иногда жулик ,любил руками забивать.

Гость||

Рука, рукой ..но какой дриблинг , не отнять, мяч как ноге приклееный, поле видел, партнёров не поднимая головы. Это разумеется легенда, печально.

Гость||

2020 шагает по планете.

Гость||

Такой молодой... Жить да жить!

Гость||

Марадонна легенда! Царство небесное!

Имя: Гость
Комментарий:

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