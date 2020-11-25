Умер Диего Марадона

Экс-футболист сборной Аргентины Диего Марадона умер в возрасте 60 лет. Об этом сообщает аргентинский Clarin.
В начале ноября Марадона был госпитализирован. Окружение экс-футболиста сборной Аргентины опровергало слухи о коронавирусе. Отмечалось, что специалист страдал от депрессии.
С сентября 2019-го Марадона работал в Аргентине. Специалист возглавил «Химнасия и Эсгрима», представителя элитного дивизиона чемпионата страны. Несмотря на неудачный сезон-2019/2020 контракт с тренером был продлен.
До этого Марадона работал в Мексике, где руководил «Дорадос». Также в послужном списке специалиста и руководство сборной Аргентины. Вместе с командой он дошел до четвертьфинала чемпионата мира в 2010 году.
В качестве футболиста Марадона известен своими выступлениями за «Барселону», «Наполи» и «Ньюэллс Олд Бойз». В составе сборной Аргентины он стал чемпионом мира в 1986 году.
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