Сетевое издание|18+|Среда|25 ноя 2020|12:51
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+1oC
+2oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-2oC
-1oC
Завтра | Облачно |
 

В стране и мире

У переболевших COVID-19 выявили проблемы с памятью и ощущением времени

Печать

Переболевшие COVID-19 пациенты часто страдают от нарушения когнитивных способностей. Для их восстановления требуется реабилитация неопределенного срока, пишет «Российская газета».

У многих перенесших заболевание россиян наблюдаются проблемы с памятью и ориентацией в пространстве. Люди не могут вспомнить названия знакомых вещей, приходят не туда и забывают, зачем куда-то шли. Некоторые пациенты жалуются на потерю ощущения времени, например, когда целый час проходит для них как пять минут.

Заведующий отделением реабилитации многопрофильного центра современной медицины «Евромед», врач-реабилитолог Николай Дихтяренко в разговоре с изданием пояснил, что такие реакции связаны с общей интоксикацией организма, которая в первую очередь отражается на нервной системе.

«Нервная ткань наиболее чувствительна к токсинам и поэтому страдает в первую очередь. Когда эти симптомы пройдут, пока не знает никто», - сказал медик.

Он уточнил, что обычно в таких случаях назначается общеукрепляющее лечение. Пациентам рекомендуется ежедневно гулять по новым маршрутам, учить иностранный язык и стихи, разгадывать головоломки. Также полезно заниматься упражнениями по укреплению мелкой моторики, собирать мозаику, рисовать, вязать, вышивать, лепить из пластилина.

Ранее английские и американские нейрофизиологи из Имперского колледжа Лондона выяснили, что коронавирус негативно сказывается на умственных способностях человека. У участников исследования после болезни наблюдались проблемы с решением задач, пониманием текста и смысла слов. При этом не были сильно затронуты пространственная память, способность запоминать числа и воспринимать эмоций. Перенесшие более тяжелую форму заболевания имели заметно большие умственные нарушения.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — lenta.ru
0
0
0
0
 
Гость||

Очередной панический вымысел. Сколько можно пугать?

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте