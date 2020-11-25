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В стране и мире

Госдума приняла закон о Госсовете

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Госдума приняла в окончательном чтении президентский закон о статусе, организационно-правовых основах формирования и деятельности Государственного совета России. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента в среду, 25 ноября.

Согласно документу, за Госсоветом закрепляется полномочие участвовать в разработке стратегических задач и целей внутренней и внешней политики, формировании государственной политики в области социально-экономического развития России.

В частности, Госсовет будет готовить предложения по общим направлениям регионального и муниципального развития, по вопросам укрепления основ федерализма и местного самоуправления.

Ранее спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин отмечал, что Госсовет позволит президенту выстроить свою политику, опираясь на мнение граждан.

Председателем Государственного совета является президент, правом законодательной инициативы Госсовет не обладает. Однако его члены смогут инициировать внесение изменений в законодательные акты.

В Госсовет войдут премьер-министр, спикеры обеих палат парламента, руководитель Администрации президента и губернаторы. Также глава государства имеет право включить в его состав представителей политических партий и иные лица.

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Источник — lenta.ru
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