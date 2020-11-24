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В стране и мире

В России выявили более 24 тысяч новых случаев коронавируса

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В России за последние сутки выявили более 24 тысяч новых случаев заражения коронавирусом - 24 326 в 85 регионах. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативного штаба по контролю и борьбе с распространением инфекции.

Больше всего новых случаев зарегистрировали в Москве (5838), Санкт-Петербурге (3179) и Московской области (970). Меньше всего - в Чукотском (8) и Ненецком (1) автономных округах.

За сутки также зафиксировано 23 226 выздоровления и 491 летальный исход.

С начала пандемии в России выявлено 2 138 828 случаев коронавируса в 85 регионах, 1 634 671 выздоровление и 37 031 летальных исходов.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — lenta.ru
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