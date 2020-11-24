В России утвердили изменения в права и другие документы для водителей

24.11.2020 | 11:36

В России утвердили изменения в водительские права, паспорт транспортного средства (ПТС), а также свидетельство о его регистрации (СТС). Соответствующий приказ подписал глава Министерства внутренних дел (МВД) Владимир Колокольцев. Документ опубликован на портале правовой информации.

Изменения водительского удостоверения затронут название документа, которое располагается в верхней части его лицевой стороны. Теперь оно будет написано в три строки на трех языках: русском, французском и английском.

«Надписи: "Водительское удостоверение", "Permis de conduir", "Driving Licence", выполненные сиреневым цветом, размещенные в три строки в указанной последовательности», - уточняется в приказе.

В документе содержится образец водительского удостоверения нового образца.

Согласно тому же приказу, в паспорт транспортного средства (ПТС) решено внести дополнительную информацию.

Она будет содержать данные о количестве мест для сидения за исключением водительского, а также о допустимой максимальной массе и проверках, проводившихся органами внутренних дел ранее.

Также в ПТС будут указывать год первой регистрации транспортных средств, если установить год выпуска невозможно. В случае, если владельцем машины является не ее собственник, последний теперь будет внесен в ПТС.

Свидетельство о регистрации транспортного средства (СТС) также претерпит изменения. В документе появятся дополнительные данные, в том числе о мощности двигателя в лошадиных силах и о таможенных ограничениях.

Кроме того, для транспортных средств, поставленных на учет на ограниченный срок добавят сведения о его окончании.

В приказе указано, что имеющиеся на данные момент бланки ПТС и СТС старого образца должны использоваться до тех пор, пока они не закончатся, но только до 1 января 2025 года.

Помимо этого, изменится инструкция о выдаче разрешений на установку устройств для специальных световых и звуковых сигналов.