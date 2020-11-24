В Петербурге мужчина захватил в заложники детей

24.11.2020 | 13:52

В районе Колпино Санкт-Петербурга мужчина с топором захватил в заложники шестерых детей и удерживает их в квартире. Об этом сообщает издание Baza в своем Telegram-канале.

На место выехал спецназ.

Как уточняет «Фонтанка», 42-летний хозяин квартиры большую часть жизни проработал охранником, при себе у него может быть огнестрельное оружие.

Россиянин выдвигает ряд требований и угрожает «убить всех», если они не будут выполнены.

По данным Telegram-канала Life Shot, он обещает освободить детей, когда к нему пустят жену.