В Петербурге мужчина захватил в заложники детей

В районе Колпино Санкт-Петербурга мужчина с топором захватил в заложники шестерых детей и удерживает их в квартире. Об этом сообщает издание Baza в своем Telegram-канале.
На место выехал спецназ.
Как уточняет «Фонтанка», 42-летний хозяин квартиры большую часть жизни проработал охранником, при себе у него может быть огнестрельное оружие.
Россиянин выдвигает ряд требований и угрожает «убить всех», если они не будут выполнены.
По данным Telegram-канала Life Shot, он обещает освободить детей, когда к нему пустят жену.
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