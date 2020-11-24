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В стране и мире

В Петербурге мужчина захватил в заложники детей

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В районе Колпино Санкт-Петербурга мужчина с топором захватил в заложники шестерых детей и удерживает их в квартире. Об этом сообщает издание Baza в своем Telegram-канале.

На место выехал спецназ.

Как уточняет «Фонтанка», 42-летний хозяин квартиры большую часть жизни проработал охранником, при себе у него может быть огнестрельное оружие.

Россиянин выдвигает ряд требований и угрожает «убить всех», если они не будут выполнены.

По данным Telegram-канала Life Shot, он обещает освободить детей, когда к нему пустят жену.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — lenta.ru
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Гость||

Осенью обострение не только ковида, но и шизо

Гость||

Расчленинград продолжается

Гость||

Дети его или чьи?Некоторые совсем озверели.

Гость||

Это еще только начали в садах и школах сколько складываться на подарки обсуждать, то ли еще будет(

Имя: Гость
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