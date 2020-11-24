Сетевое издание|18+|Вторник|24 ноя 2020|13:50
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+0oC
+1oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+0oC
+1oC
Завтра | Облачно |
 

В стране и мире

Предустановку отечественных приложений на все смартфоны россиян решили перенести

Печать

Минцифры предложило перенести обязательную предустановку отечественных приложений на все смартфоны россиян. Об этом рассказали «Ленте.ру» в пресс-службе ведомства.

Согласно новому документу, сроки предустановки планируется сдвинуть с 1 января на 1 апреля 2021 года. Чиновники надеются, что в ближайшее время законопроект будет принят, он уже внесен в Госдуму.

«Мы неоднократно встречались для обсуждения требований и порядка предустановки с профильными ассоциациями, производителями техники, ритейлерами, разработчиками мобильных операционных систем и магазинов приложений. Нами была услышана общая озабоченность сроками, и в настоящий моменты мы прорабатываем варианты, которые позволят сбалансировать интересы всех участников», — заявил замглавы Минцифры Максим Паршин.

23 ноября на портале правовой информации опубликовали постановление правительства, обязывающее устанавливать российские приложения на все продаваемые на территории страны смартфоны, планшеты, компьютеры и ноутбуки, произведенные с начала 2021 года.

В список отечественного программного обеспечения (ПО) войдут поисковики, браузеры, социальные сети, мессенджеры, новостные агрегаторы, навигаторы, программы для доступа в облачные хранилища. Также в перечень вошли e-mail-сервисы, голосовые помощники, аудио- и видеосервисы, программы для госуслуг и антивирусы. Список намерены утверждать ежегодно с возможностью его актуализации.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — lenta.ru
0
0
0
0
 
Гость||

ПО российское? Чубайс рулит

Гость||

А смысл? Кто то заработает? Забьют память неудаляемыми без рута прогами?

Гость||

Это конечно важно, нет вопросов важней этого. Инопланетяне.

Гость||

Гость писал(a):

ПО российское? Чубайс рулит
Чубайса увольняют. Будет новый глава, если не прикроют лавочку.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте