Названа причина захвата детей в заложники мужчиной в Петербурге

24.11.2020 | 16:43

В Санкт-Петербурге мужчина взял детей в заложники, заподозрив жену в измене. Причину захвата называет издание Baza в своем Telegram-канале.

Он выгнал супругу, а затем заперся в квартире с шестью детьми в возрасте от 2 до 15 лет, в том числе тремя родными. Мужчина держит нож у горла малолетнего ребенка. По неподтвержденным данным, у злоумышленника имеются огнестрельное оружие и топор. Он находится в состоянии алкогольного опьянения. Полицию вызвала его жена.

В ходе переговоров захватчик передумал и потребовал пустить в квартиру жену, согласившись обменять на нее детей.

О семье известно, что она приехала в Петербург из Архангельска три года назад. Мужчина всю жизнь проработал в охранных фирмах. Он наблюдался у психолога и принимал антидепрессанты, но недавно прекратил терапию и перешел на алкоголь. Несколько дней назад он уже устраивал скандал жене, приезжала полиция, но его отпустили после того, как он успокоился.

На месте захвата сейчас находятся бойцы спецподразделения «Гром». Силовики обдумывают возможность штурма.

В МВД сообщили, что захватчик на учете в полиции не состоит, передает ТАСС.

Ранее 24 ноября стало известно, что в районе Колпино Санкт-Петербурга мужчина с топором захватил в заложники шестерых детей и удерживает их в квартире. Он выдвинул ряд требований и угрожает «убить всех», если они не будут выполнены.