В России впервые выявили более 25 тысяч новых случаев коронавируса

23.11.2020 | 11:48

В России за последние сутки впервые выявили более 25 тысяч новых случаев заражения коронавирусом - 25 173 в 85 регионах. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативного штабов по контролю и борьбе с распространением инфекции.

Больше всего заражений зафиксировано в Москве (6866), Санкт-Петербурге (2926) и Московской области (971). Меньше всего - в Чукотском (9) и Ненецком (5) автономных округах.

За сутки также зарегистрировано 16 002 выздоровления и 361 летальный исход.

С начала пандемии в России выявлено 2 114 502 новых случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зарегистрировано 36 540 летальных исходов и 1 611 445 выздоровлений.