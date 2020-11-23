Путин подписал закон о налоге для богатых

23.11.2020 | 14:12

Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении с 2021 года ставки налога на доходы физических лиц (НДФЛ) до 15 процентов для богатых граждан, чей годовой доход превышает пять миллионов рублей. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В законе предусмотрено несколько исключений. Например, прежней (13 процентов) ставка останется в случае продажи личного имущества, а также повышение не будет распространяться на страховые выплаты по договорам страхования и пенсионного обеспечения.

Ранее в Минфине говорили о том, что в соответствии с поручением президента повышенной ставкой НДФЛ в размере 15 процентов с 2021 года облагаются только доходы россиян на сумму свыше пяти миллионов рублей. Других изменений в Налоговый кодекс власти пока не планируют.

С другой стороны, по мнению экспертов Высшей школы экономики (ВШЭ), налоги для богатых могут повышать и далее. Речь идет об увеличении НДФЛ до 20-24 процентов для россиян с доходами более 12 миллионов и 24 миллионов рублей. Кроме того, эксперты предложили повысить ставку налога на прибыль до 30 процентов.