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В стране и мире

Путин подписал закон о налоге для богатых

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Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении с 2021 года ставки налога на доходы физических лиц (НДФЛ) до 15 процентов для богатых граждан, чей годовой доход превышает пять миллионов рублей. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В законе предусмотрено несколько исключений. Например, прежней (13 процентов) ставка останется в случае продажи личного имущества, а также повышение не будет распространяться на страховые выплаты по договорам страхования и пенсионного обеспечения.

Ранее в Минфине говорили о том, что в соответствии с поручением президента повышенной ставкой НДФЛ в размере 15 процентов с 2021 года облагаются только доходы россиян на сумму свыше пяти миллионов рублей. Других изменений в Налоговый кодекс власти пока не планируют.

С другой стороны, по мнению экспертов Высшей школы экономики (ВШЭ), налоги для богатых могут повышать и далее. Речь идет об увеличении НДФЛ до 20-24 процентов для россиян с доходами более 12 миллионов и 24 миллионов рублей. Кроме того, эксперты предложили повысить ставку налога на прибыль до 30 процентов.

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Источник — lenta.ru
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Гость||

penzainform.ru писал(a):

Других изменений в Налоговый кодекс власти пока не планируют.
То есть бедных продолжат обдирать.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Президент России Владимир Путин подписал закон
Не верю я в ваши законы. Приходишь в суд, а там законы на усмотрение судьи, а судьи в основном с очень низкой социальной ответственностью.

Гость||

Когда налоги на Бороду и Усы?

Гость||

Гость писал(a):

penzainform.ru писал(a):
Президент России Владимир Путин подписал закон
Не верю я в ваши законы. Приходишь в суд, а там законы на усмотрение судьи, а судьи в основном с очень низкой социальной ответственностью.
Как и члены УИК с правом решающего голоса.

Гость||

Ну он же не Пётр реформатор, вы что , какие ещё бороды и усы? , нам достаточно на водку и сигареты.

Гость||

Пластоперация не очень аккуратно сделана, рубцы видно.

Гость||

Они с этим налогом 2%, уже год бегают как курица с яйцом. Денег копейки, а разговоров, надо как во Франции, всех богатых граждан 70% налогом обложить и это нормально, по чесноку.

Имя: Гость
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