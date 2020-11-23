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В стране и мире

Появились подробности массовой драки из-за родительского чата в Петербурге

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Причиной массовой драки после ссоры в родительском чате в Санкт-Петербурге стали личные неприязненные отношения между участниками, заявил начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области Вячеслав Степченко. Подробности он привел в разговоре с радиостанцией «Говорит Москва».

«Конфликт межличностный, обсуждали что-то между собой, - сказал Степченко. - Там были только взрослые люди. Врач, да, [был родителем одного из детей]».

В МВД подтвердили, что были задержаны шесть человек. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

О том, что общение в родительском чате закончилось забитой «стрелкой» и массовой дракой с применением травматического пистолета, стало известно ранее в воскресенье, 22 ноября. Инцидент произошел на проспекте Тореза в Выборгском районе и попал на видео. После доставки в полицию, от взаимных обвинений родители отказались. Никто не пострадал.

В конце октября ссора в родительском чате в Волгограде закончилась убийством. Конфликт вспыхнул между родителями из-за даты проведения теста в школе. Тогда родственник зачинщицы конфликта подкараулил ее оппонента и вызвал на разговор «по-мужски», в ходе которого ударил его кастетом по голове. 1 ноября пострадавший россиянин скончался в больнице, не приходя в сознание.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — lenta.ru
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Гость||

Нормальные родители выходят из этих дебильных родительских чатов.Остаются только те, кто потявкать любит, с ненормальными выпученными глазенками.

Имя: Гость
Комментарий:

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