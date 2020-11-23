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В стране и мире

Названы регионы России с самой тяжелой ситуацией по коронавирусу

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Ситуация с коронавирусом в регионах России складывается по-разному, однако в некоторых из них зафиксированы превышения суточных показателей заболеваемости. Субъекты с самой тяжелой ситуацией по COVID-19 назвала глава Роспотребнадзора Анна Попова, сообщил журналист Дмитрий Смирнов в своем Telegram-канале.

Наиболее высокие значения на прошлой неделе были зафиксированы в Карелии, на Алтае, в Ямало-Ненецком автономном округе, Санкт-Петербурге, Мурманской, Магаданской, Архангельской, Псковской и Новгородской областях, в Коми, Тыве, Хакасии, Бурятии. Эти регионы Попова перечислила в ходе заседания президиума координационного совета по борьбе с инфекцией.

Глава Роспотребнадзора указала, что большинство регионов приняли ограничительные мероприятия, однако призвала усилить контроль за ними, передает РИА Новости.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что ситуация с коронавирусом в стране пока остается сложной. Он призвал использовать опыт Москвы в борьбе с инфекцией.

19 ноября вице-премьер Татьяна Голикова на совещании с президентом Владимиром Путиным доложила, что в Карелии выявлена самая большая заболеваемость коронавирусом среди остальных регионов России (61,8 случая на 100 тысяч населения). Она добавила, что в трех регионах занятость коек для пациентов с COVID-19 превышает 95 процентов - это Чувашия, Орловская область и Севастополь.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — lenta.ru
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Гость||

Пенза, вперед!

Гость||

Правда, что смертность населения в области возросла более чем на 20% по сравнению с прошлым годом?

Имя: Гость
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