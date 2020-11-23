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В стране и мире

На все смартфоны россиян обязали устанавливать 16 отечественных приложений

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Российские приложения обязали устанавливать на все продаваемые на территории страны смартфоны, а также планшеты, компьютеры и ноутбуки, произведенные с начала 2021 года. Соответствующее постановление правительства опубликовано на портале правовой информации.

В список отечественного программного обеспечения (ПО) вошли поисковики, браузеры, социальные сети, мессенджеры, новостные агрегаторы, навигаторы, программы для доступа в облачные хранилища. Также в перечень вошли e-mail-сервисы, голосовые помощники, аудио- и видеосервисы, программы для госуслуг и антивирусы.

При этом приложения также разделены на 16 классов, их перечень намерены утверждать ежегодно, с возможностью актуализации списка программ. В постановлении указано, что подразумевается под отечественным ПО. Это предустановленная программа, правом на которую должны владеть Россия, субъект федерации, российское юридическое лицо или гражданин России.

В декабре 2019 года президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий продавать технику, в том числе смартфоны и компьютеры, без предустановленного российского программного обеспечения. Отмечалось, что точный перечень устройств, к которому будут относиться требования, а также список самих программ в дальнейшем установит правительство.

Утверждалось, что нововведение должно позволить избежать необходимости установки и покупки дополнительных программ. По мнению авторов инициативы, это также позволит сократить количество злоупотреблений со стороны иностранных компаний.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — lenta.ru
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Гость||

Приложение "товарищь майор" будет?

Гость||

Ну и зачем людям предустановленный мусор от Яндекса и мейла? Чтобы жизнь медом не казалась?

Гость||

Ну как поставят ,так и удалим.

Гость||

А может тов.путин снимет Швейцарские часы и наденет отечественные,типа "ракета" или "полёт"??...

Гость||

Пусть ставят, удалим и регистры почистим

Гость||

а мне это хрень не нужна.

Гость||

18:10

Конечно будет, Одноклассники и ВКонтакте называются))).

Там палки ток так рубят товарищи майоры!

Гость||

И не только. За установку ПО производитель обязан платить автору. Так что будем покупать телефоны за бугром...

Гость||

Гость писал(a):

Ну как поставят ,так и удалим.
На все смартфоны россиян обязали устанавливать 16 отечественных приложений. В первый же день гражданин удалил первую программу. Удалил вторую. Третью. Четвертую. При удалении пятой вылезло окошко с полковником ФСБ : "До удаляешься!"))

Гость||

А в чай воду из унитаза подливать пока ещё не надо на законодательном уровне?

Гость||

Гость писал(a):

А может тов.путин снимет Швейцарские часы и наденет отечественные,типа "ракета" или "полёт"??...
!!!!!!!!!!!!

Гость||

penzainform.ru писал(a):

В постановлении указано, что подразумевается под отечественным ПО. Это предустановленная программа, правом на которую должны владеть Россия, субъект федерации, российское юридическое лицо или гражданин России.
Так, стоп! Не факт, что написали ПО не за бугром.

Имя: Гость
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