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В стране и мире

Кремль назвал колоссальным ущерб от циклона в Приморье

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Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал колоссальным ущерб от циклона в Приморье. Об этом сообщает ТАСС в понедельник, 23 ноября.

«Ледяной шторм был очень сильный и нанес колоссальный вред инфраструктуре», - сказал Песков.

По его словам, власти Приморья делают все необходимое для устранения последствий непогоды, однако в одночасье это невозможно.

Накануне премьер-министр Михаил Мишустин поручил главе Минвостокразвития Алексею Чекункову отправиться в пострадавший от ледяных дождей Владивосток. Также в городе развернули полевые кухни и организовали выдачу газовых баллонов.

Циклон обрушился на Приморье в ночь на 19 ноября. Из-за ледяного дождя пострадали линии электропередачи, повалены деревья. Часть жителей осталась без света, тепла и воды. Региональные власти объявили режим чрезвычайной ситуации.

По состоянию на 23 ноября без электричества остаются 39 населенных пунктов, в том числе Владивосток, говорится на сайте Минэнерго.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — lenta.ru
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Гость||

Никогда такого не было и вот опять.

Гость||

Хоть бы до нас не дошел

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