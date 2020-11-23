Глава ГИБДД раскрыл детали изменений экзамена на права

23.11.2020 | 12:28

Глава ГИБДД России Михаил Черников раскрыл детали сдачи экзамена на водительские права по новым правилам. Согласно измененному формату испытания «с сокращенной площадкой», у кандидатов в водители будут проверять прежде всего навыки управления автомобилем в реальной обстановке.

«В первую очередь мы расширили проверку знаний не только теоретических и практических. Потому что в большей степени кандидат в водители будет оцениваться в условиях реального движения и допускаться к участию в дорожном движении, в том числе по автострадам, парковкам, проездам перекрестков. Они непосредственно дадут возможность оценить навыки водителя», - сказал Михаил Черников.

Он пояснил, что несмотря на сокращение второго этапа («площадки»), расширенная линейка упражнений позволит сотруднику ГИБДД понять, насколько подготовлен водитель. Глава инспекции напомнил, что на российских дорогах погибает достаточно много молодых водителей, из них 700 человек в год - из-за «низких знаний и умений».

Изменение правил сдачи экзамена на водительские права подготовило Министерство внутренних дел (МВД), которое разработало новую редакцию административного регламента.

Документ предусматривает экзамен на легковых и грузовых автомобилях, автобусах и составах транспортных средств «исключительно в условиях дорожного движения». С 1 апреля 2021 года отменят проверку навыков вождения на закрытых площадках, которая, согласно действующим правилам, является отдельным экзаменом.

При этом в ГИБДД пояснили, что отказ от проведения экзамена на площадке предусматривает, что какие-то его части будут выполняться на дорогах с малоинтенсивным движением. Кроме того, увеличат теоретическую часть теста, добавив вопросы по психологии и медицине.

С начала 2020 года снят запрет на учебную езду на магистралях. Теперь инструктор вправе заниматься с учеником на автодорогах такого типа. При этом им запрещено разгоняться выше 60 километров в час.

Еще одно изменение предусматривает получение права на управление общественным транспортом не с 18, а с 20 лет.