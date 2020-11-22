В России поменяют порядок выплаты больничных и пособий матерям

22.11.2020 | 14:58

Через два года в России поменяется порядок выплат больничных и пособий матерям. Деньги начнут поступать не от работодателя, а из Фонда социального страхования. Об этом заявил глава правительства Михаил Мишустин, трансляцию заседания кабмина ведет телеканал «Россия 24».

Также он указал, что пособия по временной нетрудоспособности, беременности и родам начнут оформлять автоматически, только на основании электронного листка нетрудоспособности, заявлений больше не потребуется. По мнению Мишустина, такой порядок позволит сберечь время и нервы, которые тратятся при заполнении многочисленных документов.

В некоторых регионах, напомнил он, такой механизм уже действует в экспериментальном режиме. Еще в марте Минтруд указывал, что прямые выплаты запущены в 69 субъектах Федерации.

В настоящее время сотрудник должен принести больничный лист работодателю. После этого первые три дня пособие выплачивается за счет средств работодателя, а затем из Фонда социального страхования. Если страховой стаж работника менее пяти лет, он получает 60 процентов от заработка, если 5-8 лет - 80 процентов, а далее уже 100 процентов.

Также в ходе заседания Мишустин рассказал, что наиболее пострадавшим от ситуации с коронавирусом российским регионам выделят дополнительно 80 миллиардов рублей.

С 1 ноября в России упрощен порядок получения пособия на детей в возрасте от трех до семи лет для малообеспеченных россиян. Теперь им нужно предоставлять меньше документов.