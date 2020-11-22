Сетевое издание|18+|Воскресенье|22 ноя 2020|16:01
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-2oC
-1oC
Погода | Сегодня | Ясно |
-2oC
-1oC
Завтра | Облачно |
 

В стране и мире

В России поменяют порядок выплаты больничных и пособий матерям

Печать

Через два года в России поменяется порядок выплат больничных и пособий матерям. Деньги начнут поступать не от работодателя, а из Фонда социального страхования. Об этом заявил глава правительства Михаил Мишустин, трансляцию заседания кабмина ведет телеканал «Россия 24».

Также он указал, что пособия по временной нетрудоспособности, беременности и родам начнут оформлять автоматически, только на основании электронного листка нетрудоспособности, заявлений больше не потребуется. По мнению Мишустина, такой порядок позволит сберечь время и нервы, которые тратятся при заполнении многочисленных документов.

В некоторых регионах, напомнил он, такой механизм уже действует в экспериментальном режиме. Еще в марте Минтруд указывал, что прямые выплаты запущены в 69 субъектах Федерации.

В настоящее время сотрудник должен принести больничный лист работодателю. После этого первые три дня пособие выплачивается за счет средств работодателя, а затем из Фонда социального страхования. Если страховой стаж работника менее пяти лет, он получает 60 процентов от заработка, если 5-8 лет - 80 процентов, а далее уже 100 процентов.

Также в ходе заседания Мишустин рассказал, что наиболее пострадавшим от ситуации с коронавирусом российским регионам выделят дополнительно 80 миллиардов рублей.

С 1 ноября в России упрощен порядок получения пособия на детей в возрасте от трех до семи лет для малообеспеченных россиян. Теперь им нужно предоставлять меньше документов.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — lenta.ru
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте