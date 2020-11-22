Сетевое издание|18+|Воскресенье|22 ноя 2020|12:56
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-3oC
-2oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-3oC
-2oC
Завтра | Облачно |
 

В стране и мире

В России 401 человек за сутки умер от COVID-19

Печать

В России 401 человек умер от COVID-19 за прошедшие сутки. Об этом сообщил столичный оперштаб в своем Telegram-канале. Всего с начала пандемии зафиксировано 36 179 летальных исходов.

По данным сайта стопкоронавирус.рф, в Москве за последние сутки умерли 75 человек, в Санкт-Петербурге - 57, в Московской области - 16.

За прошедшие 24 часа в России выявили 24 581 случай коронавирусной инфекции, больше всего - в Москве (6575), Санкт-Петербурге (2668) и Московской области (949). Наименьшее число новых заболевших зафиксировано в Ненецком автономном округе (7), на Чукотке (17) и в Еврейской автономной области (30).

В мире, по данным проекта университета Джонса Хопкинса, от коронавирусной инфекции умерли более 1 миллиона 380 тысяч человек.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — lenta.ru
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте