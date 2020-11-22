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В стране и мире

Россияне раскрыли побочные эффекты вакцины от COVID-19

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Россияне раскрыли побочные эффекты вакцины от COVID-19: после прививки может наблюдаться повышенная температура, слабость, боль в груди и потеря веса. Об этом РБК рассказали москвичи, принявшие участие в испытаниях российской вакцины «Спутник V».

Добровольцы отметили, что препарат работает, у большинства из них выработались антитела.

Чаще всего после прививки у добровольцев поднималась температура до 38,5-40 градусов. Один из добровольцев, адвокат Олег Елисеев рассказал, что первые два дня после вакцинации он ощущал ломоту в теле. «В последующие дни симптомы прошли полностью. Опыт оцениваю как положительный. Несмотря на вышеописанные проблемы, иммунитет сформирован, и я доволен. Как адвокату, мне приходится много перемещаться по городу, и мне важно не заболеть», - пояснил он.

Ведущая женских тренингов Екатерина Дорогова отметила, что после первой инъекции у нее тоже была повышена температура (37,5 градусов). Медиаменеджер Андрей Василенко помимо высокой температуры (40,2 градуса) отметил другие побочные эффекты. У мужчины после второй вакцины (делается спустя две недели после первой) были проблемы с сердцем и тахикардия, а также высокий C-реактивный белок.

Другие добровольцы заметили головную боль и легкую тошноту, один из участников испытания вакцины Николай Емец рассказал об уменьшении веса. За время, в которое выполнялись две прививки, он похудел на три килограмма.

19 ноября производители отечественной вакцины от коронавируса «Спутник V» подали заявку на сертификацию во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ). Вакцина «Спутник V» стала первой зарегистрированной в мире. Сейчас ее клинические исследования проводятся в России, Индии, Бразилии и других государствах.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — lenta.ru
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Гость||

Хрена се вакцина, температура под 40! Это считай тебя просто ковидом заразили.

Гость||

Чо, не завезли пока вакцину?

Гость||

Пусть такую вакцину чинушкам и депутатикам колят.

Гость||

Нет я всеми неправдами буду отказываться. По сравнению с мифичесим риском заразиться это что то.

Гость||

Гость писал(a):

Гость|22.11.2020 11:58|

Хрена се вакцина, температура под 40! Это считай тебя просто ковидом заразили.

Имя: Гость
Комментарий:

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