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В стране и мире

Россиянам предсказали рост цен на ЖКХ в 2021 году

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Эксперты предсказали россиянам рост цен на ЖКХ в 2021 году. В среднем они могут вырасти более чем на четыре процента, передает «МК».

Как пояснила директор Организации народного контроля Наталья Чернышева, обычно тарифы повышаются примерно на четыре-шесть процентов. Однако в следующем году ресурсоснабжающие компании могут добиваться повышения на больший процент, чтобы покрыть убытки от 2020 года. На цены также повлияет прекращение моратория на штрафы и отключения услуг ЖКХ за неуплату. «Большое число российских семей окажется в очень непростой ситуации из-за долгов», - предположила она.

По подсчетам генерального директора ПАО «Городские Инновационные Технологии» Сергея Минко, в российских регионах повышение составит от 3,4 до 6,4 процентов. Он напомнил, что по закону рост тарифов не может превышать уровень инфляции. По данным Минэкономразвития, она будет на уровне четырех-пяти процентов.

В июне эксперты подсчитали, что россияне стали меньше платить за услуги ЖКХ. В годовом отношении траты упали примерно на 13 процентов, а расходы на одно лишь теплоснабжение сократились на 33 процента.

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Источник — lenta.ru
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Гость||

И немного о вставании с колен….

Нужно немножко потерпеть.

Скоро станет легче.

Не должно быть так что каждый слесарь почти бесплатно может ванну набрать воды себе. Это ценные природные ресурсы и их надо беречь. Поднимайте втрое коммуналку. Пореже пусть моются.

Гость||

И что изменилось в лучшую сторону в стране после в спешке принятых изменений в Конституцию?

Гость||

Гость писал(a):

И что изменилось в лучшую сторону в стране после в спешке принятых изменений в Конституцию?
Жизнь главарей кланово-коррупционной системы улучшилась.

Гость||

Ну хоть в чём-то стабильный рост. Не масло, конечно, но уже мажется...

Гость||

Ни дня без хорошей новости! Комуналку поднимут, на проезд подняли, на капремонт, налоги новые придумывают, штрафы. Живём как в сказке. Чем дальше тем страшнее

Гость||

Эт типа как у нас капремонт на 26% повысили, чтобы компенсировать 3-х месячное освобождение от платы за него в этом году. Тоесть все льготы предоставленные нам производятся за наш же счёт.

Гость||

9.40 никогда такого не было -и вот опять

Гость||

Гость писал(a):

Эт типа как у нас капремонт на 26% повысили, чтобы компенсировать 3-х месячное освобождение от платы за него в этом году. Тоесть все льготы предоставленные нам производятся за наш же счёт.
А вы думали, с вас не стрясут эти деньги? Стрясут, да с процентами. Капиталист про должок никогда не забудет!

Гость||

В трудные времена надо сплотиться вокруг сильного лидера.

Гость||

Сильного ..идера

Имя: Гость
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