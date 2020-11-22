Россиянам предсказали рост цен на ЖКХ в 2021 году

22.11.2020 | 08:24

Эксперты предсказали россиянам рост цен на ЖКХ в 2021 году. В среднем они могут вырасти более чем на четыре процента, передает «МК».

Как пояснила директор Организации народного контроля Наталья Чернышева, обычно тарифы повышаются примерно на четыре-шесть процентов. Однако в следующем году ресурсоснабжающие компании могут добиваться повышения на больший процент, чтобы покрыть убытки от 2020 года. На цены также повлияет прекращение моратория на штрафы и отключения услуг ЖКХ за неуплату. «Большое число российских семей окажется в очень непростой ситуации из-за долгов», - предположила она.

По подсчетам генерального директора ПАО «Городские Инновационные Технологии» Сергея Минко, в российских регионах повышение составит от 3,4 до 6,4 процентов. Он напомнил, что по закону рост тарифов не может превышать уровень инфляции. По данным Минэкономразвития, она будет на уровне четырех-пяти процентов.

В июне эксперты подсчитали, что россияне стали меньше платить за услуги ЖКХ. В годовом отношении траты упали примерно на 13 процентов, а расходы на одно лишь теплоснабжение сократились на 33 процента.