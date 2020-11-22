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В стране и мире

МВД создаст банк биометрических данных россиян и иностранцев

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Министерство внутренних дел России создаст централизованный банк биометрических данных россиян и иностранцев. Об этом сообщает ТАСС.

В течение трех лет планируется разработать базу, которая позволит идентифицировать как жителей страны, так и иностранных граждан по изображению лица и отпечаткам пальцев. Отмечается, что данная технология позволит также определять личность человека или неопознанного тела и по геномной информации путем взаимодействия с объединенной поисковой федеральной системой идентификации.

Ранее у мэрии Москвы обнаружили право на трансляцию и продажу данных с городских камер наблюдения. Согласно сайту госзакупок, власти столицы разыграли контракт на установку четырех тысяч камер в больницах на пять лет, его стоимость составила 778 миллионов рублей. Видео с камер будут передаваться на серверы единого центра хранения и обработки данных (ЕЦХД).

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — lenta.ru
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Гость||

До нашей "деревни" это лет через 20 все эти нововведения доковыляют.

Имя: Гость
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