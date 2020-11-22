МВД создаст банк биометрических данных россиян и иностранцев

22.11.2020 | 15:05

Министерство внутренних дел России создаст централизованный банк биометрических данных россиян и иностранцев. Об этом сообщает ТАСС.

В течение трех лет планируется разработать базу, которая позволит идентифицировать как жителей страны, так и иностранных граждан по изображению лица и отпечаткам пальцев. Отмечается, что данная технология позволит также определять личность человека или неопознанного тела и по геномной информации путем взаимодействия с объединенной поисковой федеральной системой идентификации.

Ранее у мэрии Москвы обнаружили право на трансляцию и продажу данных с городских камер наблюдения. Согласно сайту госзакупок, власти столицы разыграли контракт на установку четырех тысяч камер в больницах на пять лет, его стоимость составила 778 миллионов рублей. Видео с камер будут передаваться на серверы единого центра хранения и обработки данных (ЕЦХД).