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В стране и мире

Минфин рекомендовал россиянам игру «Не в деньгах счастье»

Печать

Министерство финансов представило набор информационных материалов, которые помогут повысить финансовую грамотность населения России. Среди них настольная игра «Не в деньгах счастье», сообщает РБК со ссылкой на сборник.

На сайте проекта Минфина и Всемирного банка по повышению финансовой грамотности опубликована видеоинструкция к игре и дизайн-макет для печати на принтере и в типографии.

В описании к игре говорится, что она отражает современную реальность. «Задача игроков первым достичь условленного уровня счастья персонажей. Для этого нужно всесторонне улучшать уровень их жизни. В игре приходится пользоваться финансовыми инструментами для достижения положительных результатов», - сказано в инструкции.

Среди материалов, рекомендованных регионам, также пособие «Управление личным бюджетом», брошюра и видео «Как избежать случайных долгов: советы пенсионерам», лекция доцента МГУ и ВШЭ Антона Табаха «Финансовая фортификация, или оборонительная финграмотность».

Разным регионам предлагается различный набор материалов для тиражирования. Игра «Не в деньгах счастье» рекомендована 60 субъектам - в их числе Алтайский край, Московская и Липецкая области. В Минфине подтвердили, что соответствующий сборник был направлен в регионы в ноябре.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — lenta.ru
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Гость||

Ну и зачем россиянам медицина, пенсии, зарплаты…и прочие мелочи.. .?

Ведь у нас есть путин, крым, полезные санкции. И все нам завидуют..…..

Гость||

penzainform.ru писал(a):

гра «Не в деньгах счастье» рекомендована 60 субъектам - в их числе Алтайский край, Московская и Липецкая области.
То есть в Пензенской области все "финансово грамотные". Туфта какая то, Жулики пытаются опять пенсионеров нагреть? А то у них денег что то много скопилось. Как ни прчитаешь, то и дело - жулики выманили в пенсионера 2-3 миллиона

Гость||

Путэна обнулили, поправки на пеньке приняли. Деньги не нужны нам!

Гость||

Государство уже давно "играет" с нам как кот Базилио с Буратинами. Раз- и доллар в 2 раза дороже. А деньги(рубли) то вроде те же самые. Даже можно теерь какую нибудь "помощь" копеечную кому то, выделить и раструбить на весь мир.Только цены чего то тоже в 2 раза поднимаются.

Гость||

Никогда хорошо не жили - не надо и начинать.

Гость||

Слугам народа на лесоповал пора уже

Гость||

Рабу нужны не деньги, а рачительный хозяин и добрый заботливый господин.

Гость||

Гость писал(a):

Как ни прчитаешь, то и дело - жулики выманили в пенсионера 2-3 миллиона
это ты про пенсионный фонд? или правительство?

Имя: Гость
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