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В стране и мире

В России за сутки выявили рекордные 24,8 тысячи новых случаев коронавируса

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В России за последние сутки выявили рекордные 24 822 новых случая заражения коронавирусом в 85 регионах — это новый рекорд. Об этом сообщил оперативный штаб по контролю и борьбе с распространением инфекции в своем Telegram-канале в субботу, 21 ноября.

Больше всего заражений зафиксировано в Москве (7168), Санкт-Петербурге (2476) и Московской области (916). Меньше всего — в Ненецком (9) и Чукотском (5) автономных округах. Полностью выздоровел 26 021 человек.

19 ноября общее число заражений COVID–19 в России впервые превысило два миллиона. На сегодняшний день оно составляет 2 064 748 случаев в 85 регионах.

В мире число выявленных случаев коронавируса с начала пандемии достигло 57 517 850. Суточный прирост составил 622 334 случая. Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — lenta.ru
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