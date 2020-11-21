Сетевое издание|18+|Суббота|21 ноя 2020|17:05
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-5oC
-4oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-4oC
-3oC
Завтра | Облачно |
 

В стране и мире

В Роспотребнадзоре назвали пик заразности коронавируса

Печать

В Роспотребнадзоре назвали пик заразности коронавируса, когда инфицированный человек наиболее опасен для остальных. Об этом в субботу, 21 ноября, заявила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная, передает «Российская газета».

По ее словам, максимально высокий уровень выделения COVID-19 может быть за 2-3 дня до появления первых симптомов. В частности, до кашля, насморка, температуры или потери обоняния. Пшеничная отметила, что даже переносящие инфекцию в легкой форме будут заразны в этот момент.

Заболевшие COVID-19 также опасны в течение первой недели после инфицирования. Позднее жизнеспособный вирус становится менее активным, но все равно сохраняется в теле человека, добавила эксперт. Если болезнь протекает в легкой форме, то SARS-CoV-2 остается до 10 дней, если средне-тяжелой и тяжелой формами — до 20 дней.

18 ноября в Роспотребнадзоре выделили категорию россиян, в теле которых коронавирус выделяется наиболее продолжительное время. По словам эпидемиолога, вирус SARS-CoV-2 дольше сохраняется в организме людей со сниженным иммунитетом.

По последним данным, общее число заражений коронавирусом в России превысило 2 миллиона. На сегодняшний день оно составляет 2 039 926 случаев. За все время зарегистрировано 35 311 летальных исходов и 1 551 414 выздоровлений.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — lenta.ru
0
0
0
0
 
Гость||

Они там все на П

Попова, Пшеничная...

Гость||

В общем, жить опасно. Зачем живут Попова и Пшеничная?

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте