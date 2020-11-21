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В стране и мире

Убивший россиянина из-за просьбы надеть маску оказался ковид-диссидентом

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Житель Санкт-Петербурга Алексей Вербицкий, которого арестовали за убийство пассажира, сделавшего ему замечание из-за отсутствия маски, оказался ковид-диссидентом. Об этом «Комсомольской Правде» рассказал его друг Дмитрий.

«Да он не верит в это все. Он обычный спортсмен», — ответил его приятель на вопрос о том, что петербуржец думает про коронавирус и масочный режим. Дмитрий предположил, что погибший его спровоцировал. «Он [Вербицкий] по жизни спокойный, как танк, чтобы вывести его — это надо постараться. (...) Он не импульсивный. Чтобы так под шкуру ему залезть, не знаю, что сделать надо», — поделился собеседник издания.

Дмитрий добавил, что его друг — легкоатлет. По его словам, нож он носил с собой в качестве средства самообороны, но никогда в драках не участвовал.

20 ноября Вербицкого арестовали на два месяца. Он признал вину в совершении преступления. Ранее россиянин был судим за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью и незаконный оборот наркотиков.

Трагедия произошла 17 ноября. Незадолго до гибели потерпевший в салоне автобуса сделал замечание мужчине и женщине, напомнив им, что ношение защитных масок в Санкт-Петербурге является обязательным. Позже разговор перерос в конфликт, который продолжился на улице. В ходе ссоры 40-летний уроженец Оренбурга нанес сделавшему замечание мужчине множественные проникающие ножевые ранения, от которых он скончался.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — lenta.ru
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