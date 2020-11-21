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В стране и мире

У безработных россиян может появиться новый статус

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Депутаты фракции КПРФ внесли в Госдуму законопроект, который вводит категорию «вынужденно безработных» граждан. Об этом сообщает «Парламентская газета».

Россияне, с новым статусом «вынужденно безработного» должны получать пособие не ниже МРОТ в случае запрета деятельности их работодателя. Инициатива связана с тем, что в период действия ограничений, связанных с распространением коронавируса, многие индивидуальные предприниматели приостановили свою деятельность.

Из-за отсутствия выручки появились задержки и невыплаты зарплат. При этом в рамках действующего законодательства граждане, не обеспеченные своим работодателем работой, не признаются безработными.

В пояснительной записке к документу говорится, что под категорию «вынужденно безработных» будут попадать граждане, не обеспеченные работой по установленной трудовым договором трудовой функцией со стороны своего работодателя из-за временного запрета деятельности такого работодателя в условиях режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации.

Такая категория безработных за счет бюджета должна получать пособие не менее средней месячной зарплаты такого гражданина и не ниже размера МРОТ. При этом в этот период работодатель не обязан платить зарплату и не должен расторгать по своей инициативе трудовой договор.

Ранее Минтруд констатировал, что на фоне пандемии коронавируса число получателей пособий по безработице в стране выросло в пять раз по сравнению с прошлым годом.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — lenta.ru
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