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В стране и мире

Путин продлил действие контрсанкций

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Президент России Владимир Путин подписал указ о продлении контрсанкций против Запада до конца 2021 года. Документ опубликован на официальном портале правовой информации в субботу, 21 ноября.

Правительству поручено обеспечить осуществление мер по реализации этого указа и при необходимости внести предложения об изменении срока действия экономических ограничений.

Решение принято в целях защиты национальных интересов России, говорится в указе.

Впервые контрсанкции были введены Россией в августе 2014 года в ответ на ограничительные меры западных стран после присоединения Крыма к России и начала конфликта на Украине. В частности, в РФ запрещено ввозить многие виды продуктов питания из Евросоюза, США, Австралии, Канады и других стран.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — lenta.ru
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Гость||

penzainform.ru писал(a):

В частности, в РФ запрещено ввозить многие виды продуктов питания из Евросоюза, США, Австралии, Канады и других стран.
Вот если танком польские яблоки поутюжить, так это сразу орден дадут!

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