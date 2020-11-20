Сетевое издание|18+|Пятница|20 ноя 2020|13:39
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-2oC
-1oC
Погода | Сегодня | Ясно |
-4oC
-3oC
Завтра | Ясно |
 

В стране и мире

В России из-за пандемии перенесли сроки итогового сочинения для 11-классников

Печать

В России из-за пандемии коронавируса перенесли итоговое сочинение для выпускников 11-го класса — оно пройдет не ранее 5 апреля 2021 года. Об этом сообщается на сайте Рособрнадзора.

Изначально написание итогового сочинения должно было состояться 2 декабря, уточнили в ведомстве.

В Рособрнадзоре отметили, что итоговое собеседование по русскому языку для выпускников 9-х классов проведут дистанционно, если эпидемиологическая ситуация будет неблагоприятной. Согласно расписанию, оно должно пройти 10 февраля 2021 года и в дополнительные сроки 10 марта и 17 мая 2021 года.

15 ноября глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что итоговое сочинение могут перенести в зависимости от эпидемиологической обстановки. Он подчеркнул, что ситуация, в которой учащиеся в одних субъектах напишут сочинение, а в других не смогут из-за карантина, «не будет». Проведение сочинения в дистанционном формате не рассматривается, потому что есть риск, что дома «испытание превратится в сочинение для родителей, а не для выпускников».

За последние сутки в России выявили рекордные 24 318 случаев заражения коронавирусом, 24 758 выздоровлений и 461 летальный исход. С начала пандемии зафиксировано 2 039 926 случаев инфицирования в 85 регионах, 35 311 летальных исходов и 1 551 414 выздоровлений.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — lenta.ru
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

  • В России прекратят выдавать свидетельства о разводе

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте