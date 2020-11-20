В России число заболевших COVID-19 впервые превысило 24 тысячи

20.11.2020 | 13:11

В России за последние сутки выявили рекордные 24 318 новых случаев заражения коронавирусом в 85 регионах. Об этом сообщил оперативный штаб по контролю и борьбе с распространением инфекции в своем Telegram-канале.

Больше всего новых случаев зарегистрировано в Москве (6902), Санкт-Петербурге (2394) и Московской области (887). Меньше всего - в Ненецком (10) и Чукотском (3) автономных округах. Полностью выздоровели 24 758 человек, умер - 461.

Накануне, 19 ноября, общее число заражений коронавирусом в России впервые превысило 2 миллиона. На сегодняшний день оно составляет 2 039 926 случаев в 85 регионах. За весь период выявлено 35 311 летальных исходов и 1 551 414 выздоровлений.