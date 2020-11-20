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В стране и мире

В Госдуме задумали ввести штрафы за превышение скорости на один километр в час

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Для автомобилистов в России задумали ввести штрафы за превышение разрешенной скорости всего на один километр в час. С такой инициативой выступил член комитета Госдумы по транспорту и строительству Александр Васильев, сообщает агентство «Москва».

Депутат считает, что поиска лихачей за рулем повысит культуру в обществе. Он отметил, что нарушителем ПДД становится даже тот, кто даже минимально превышает скорость.

«Ему выдавали права для того, чтобы он ездил по правилам. Если бы он это сделал при сотруднике ГИБДД, то никогда бы не получил права», — сказал Васильев.

Он отметил, что чаще всего аварии на дорогах происходят именно из-за несоблюдения скоростного режима, и по вине нарушителей умирают люди. По его мнению, отмена порога в 20 километров в час должно сделать дороги безопаснее.

Ранее глава МВД Владимир Колокольцев выступил против идеи снизить снижение нештрафуемый порог превышения скорости.

По нынешнему законодательству, за превышение разрешенной скорости на 20-40 километров час полагается штраф в 500 рублей.

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Источник — lenta.ru
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Гость||

Да чо там штраф, сразу конфискация авто при приближении к ограничению скорости менее чем на 5 км/ч. А то и расстрел на месте за такое...

Гость||

а приборы с нулевой погрешностью уже есть?

Гость||

Гость писал(a):

Да чо там штраф, сразу конфискация авто при приближении к ограничению скорости менее чем на 5 км/ч. А то и расстрел на месте за такое...
Когда же тебя на форуме модеры расстреляют. Чище воздух будет.

Гость||

ХОТЬ ОДИН АДЕКВАТНЫЙ ДЕПУТАТ НАШЕЛСЯ! ПОДДЕРЖИВАЮ!

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Для автомобилистов в России задумали ввести штрафы за превышение разрешенной скорости всего на один километр в час. С такой инициативой выступил член комитета Госдумы по транспорту и строительству Александр Васильев, сообщает
Зачем такие резкие движения? Дорога этого не любит.

Гость||

Гость писал(a):

а приборы с нулевой погрешностью уже есть?
С нулевой? Есть. В твоей тупой башке.

Гость||

Ну ноль промилле уже проходили...

Гость||

Зачем принимать новые законы, если не выполняются те, что есть?

Гость||

Зря возмущаетесь. В Европе так практически везде, и ничего, ездят по правилам. Вы посмотрите, сколько ДТП в Пензе, надо ограничивать скорость, иначе дураки так и перебьют всех людей.

Гость||

Гость писал(a):

приборы с нулевой погрешностью уже есть?
на московском МКАДе и на шоссе, на Ярославском точно, стоят рампы, на которых показывается точная скорость автомобиля. Так что - есть.

Гость||

Толстощекий депутат из Пензы-если читаешь-то вникай-Колокольцев сказал, что НЕБУДЕТ отмены нештрафуемого порога...Ликсутов хотел на 10 км уменьшить(чтоб бюджеты пополнить) но, даже у него(ликсуты) непрокатило...Так вот, твое предложение быстрым мановением руки отлетит в урну министра МВД, можешь нестараться...Лучше выдвыни предложение о возврате прежнего пенсионного возраста-слабо?

Гость||

Гость писал(a):

Зря возмущаетесь. В Европе так практически везде, и ничего, ездят по правилам. Вы посмотрите, сколько ДТП в Пензе, надо ограничивать скорость, иначе дураки так и перебьют всех людей.
Плюсую за умный коммент.

Гость||

Гость писал(a):

Толстощекий депутат из Пензы-если читаешь-то вникай-Колокольцев сказал, что НЕБУДЕТ отмены нештрафуемого порога...Ликсутов хотел на 10 км уменьшить(чтоб бюджеты пополнить) но, даже у него(ликсуты) непрокатило...Так вот, твое предложение быстрым мановением руки отлетит в урну министра МВД, можешь нестараться...Лучше выдвыни предложение о возврате прежнего пенсионного возраста-слабо?
Лучше купи букварь и не позорь форум.

Гость||

Гость писал(a):

Зря возмущаетесь. В Европе так практически везде, и ничего, ездят по правилам. Вы посмотрите, сколько ДТП в Пензе
Вот от такой бессистемной деятельности все проблемы. Организация дорожного движения не терпит популизма. Васильев решил рейтинг поднять видимо.

Гость||

Я радуюсь гиббонов, они теперь озолотятся. Практически любой движущейся автомобиль можно штрафовать за превышение скорости...

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Имя: Гость
Комментарий:

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