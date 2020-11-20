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В стране и мире

Путин упразднил Роспечать и Россвязь

Печать

Президент России Владимир Путин подписал указ об упразднении Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям (Роспечать) и Федерального агентства связи (Россвязь). Соответствующий указ опубликован на сайте Кремля в пятницу, 20 ноября.

Функции упраздненных агентств переданы Министерству цифрового развития, связи и массовых коммуникаций. Оно становится правопреемником агентств, в том числе и по судебным обязательствам.

Данное решение призвано сократить административные барьеры и оптимизировать полномочия федеральных органов исполнительной власти. Также речь идет об оптимизации числа госслужащих.

На ликвидацию организаций отведено шесть месяцев.

Ликвидацию Россвязи и Роспечати ранее анонсировал глава думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн. Оптимизация проводится в рамках предложенной премьер-министром Михаилом Мишустиным реформы системы управления.

16 ноября Мишустин объявил, что в рамках реформы, которая начнется с 1 января, будет проведено сокращение штатов в министерствах и региональных подразделениях. В основном речь идет о сокращении штатных позиций, финансирование останется прежним.

Федеральным агентством связи руководит Олег Духовницкий. Глава Роспечати - Михаил Сеславинский.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — lenta.ru
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Гость||

Еще роскомнадзор надо было упразднить. Воровская коррумпированная контора.

Имя: Гость
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