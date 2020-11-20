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В стране и мире

Билл Гейтс пообещал плохие новости о коронавирусе в ближайшие полгода

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Основатель Microsoft и сопредседатель благотворительного фонда Билл Гейтс пообещал больше плохих новостей о коронавирусе в ближайшие полгода. Об этом сообщает Daily Beast.

«Зимой, когда холоднее, вирус размножается быстрее, ведь мы больше времени находимся в помещении, так что это не очень хорошо. Кроме того, возникает определенная усталость: некоторые вещи, которые приходится делать людям, например держаться подальше от друзей, делать все труднее», — сказал Гейтс.

Предприниматель выразил уверенность, что в течение следующих шести-восьми месяцев новости будут в основном плохими. После этого, по его словам, объем выработки вакцины увеличится и «в конце туннеля появится свет». Кроме того, Гейтс в очередной раз опроверг конспирологические теории о его заинтересованности в пандемии с целью чипирования человечества.

Ранее Билл Гейтс усомнился в эффективности некоторых разрабатываемых в США вакцин от коронавируса. По его мнению, ситуация стабилизируется к лету 2021 года, когда Соединенные Штаты смогут произвести достаточные объемы вакцины, чтобы обеспечить «существенное снижение уровня смертности».

После первых случаев заражения в китайском городе Ухань распространились конспирологические теории о причастности Гейтса к созданию вируса. Согласно популярной в сети версии, коронавирус запатентован институтом Пирбрайта, который частично финансируется фондом создателя корпорации Microsoft.

30 апреля Первый канал всерьез рассказал российским телезрителям о плане Билла Гейтса истребить часть человечества. Такое же мнение распространяет депутат Госдумы Евгений Федоров: он считает, что фонд Гейтсов заинтересован в том, чтобы пандемия продолжалась.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — lenta.ru
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Гость||

Ещё бы ,ведь эта тварь через свой фонд и спонсировала разработку этого биологического оружия ,для сокращения населения планеты,все данные есть в сети.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Гейтс.

Предприниматель выразил уверенность, что в течение следующих шести-восьми месяцев новости будут в основном плохими.

вот мошенник. тем более "на дурака не нужен нож (ковид любого года выпуска, через страны-конкуренты и разоблачители фашистов именного такого менгелевского толка) - ему с три короба наврёшь и делай с ним что хошь" - в смысле, втюхивай залежавщийся химический корм, псевдо-лекарства и псевдо-лечение.

хотя суть здоровья проста - как в советской песне:

слова: В. ЛЕБЕДЕВ-КУМАЧ

Закаляйся,

если хочешь быть здоров!

Постарайся

позабыть про докторов.

Водой холодной обтирайся,

если хочешь быть здоров!

Будь умерен

и в одежде и в еде,

Будь уверен

на земле и на воде,

Всегда и всюду будь уверен

и не трусь, мой друг, нигде!

Ты не кутай

и не прячь от ветра нос

Даже в лютый,

показательный мороз.

Ходи прямой, а не согнутый,

как какой-нибудь вопрос!

Всех полезней

солнце, воздух и вода!

От болезней

помогают нам всегда.

От всех болезней всех полезней

солнце, воздух и вода!

Бодр и весел

настоящий чемпион,

Много песен,

много шуток знает он.

А кто печально нос повесил,

будет сразу побежден!

Мамы, папы!

Не балуйте вы детей —

Выйдут шляпы

вместо правильных людей.

Прошу вас очень, мамы, папы:

— Не балуйте вы детей!

Гость||

Гость писал(a):

ЛЕБЕДЕВ-КУМАЧ

Закаляйся,

!!!!

Гость||

Наш Билл быстро на ноги встал, Гейтсу не понять русских, как и русские не понимают Била.

Имя: Гость
Комментарий:

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