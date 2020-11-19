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В стране и мире

Заболеваемость COVID-19 в России вдвое превысила весенний пик

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В России за последние сутки зарегистрировано 23 610 новых случаев заражения коронавирусом в 85 регионах. С начала эпидемии в стране выявлено более двух миллионов инфицированных, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Таким образом, заболеваемость вдвое превысила весенний пик, который был зафиксирован 11 мая и составил 11 656 случаев.

Больше всего фактов инфицирования за день выявлено в Москве (6438), Петербурге (2312), Подмосковье (880). Самые низкие показатели - в Ненецком округе (8) и на Чукотке (8).

За последние 24 часа в стране умерли 463 зараженных, общее число погибших достигло 34 850. Также поправились 25,5 тысячи человек, всего излечились более 1,5 миллиона пациентов.

Ранее представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович отметила улучшение эпидемиологической ситуации в России благодаря соблюдению мер безопасности.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — lenta.ru
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Гость||

Это плато, устойчивый отрицательный рост или прорыв?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

улучшение эпидемиологической ситуации в России благодаря соблюдению мер безопасности.
Да какие меры то? Позакрывали людям все что можно, как хотите выживайте, да еще лечить не могут, вот и все меры.

Гость||

Это победа над коронавирусом

Имя: Гость
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