В Кремле поддержали ограничения для YouTube и Twitter из-за цензуры

19.11.2020 | 14:36

Законопроект о блокировке иностранных интернет-платформ за проявления дискриминации в отношении российских СМИ необходим, но его нужно тщательно проработать. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Дискриминационные действия в отношении российских клиентов этих [интернет-]служб имеют место», - отметил он. По словам Пескова, такие действия в отношении пользователей из России происходили последние недели и месяцы.

В Кремле пока не сформировали окончательную позицию, какие ограничения предпочтительнее - штрафы или блокировка для борьбы с цензурой против российских СМИ. «Конечно, этому нужно противодействовать», - заключил пресс-секретарь главы государства, характеризуя действия зарубежных IT-компаний и соцсетей, таких как YouTube, Twitter, Facebook и Google.

Ранее в Госдуму внесли законопроект о санкциях в отношении интернет-платформ за цензуру в отношении российских СМИ. В документе предусматривается возможность не только блокировки, но и замедления трафика. Также идет речь о наложении административных штрафов за неисполнение требований Роскомнадзора.

В конце октября Роскомнадзор сообщал, что в зарубежных компаниях требования о прекращении цензуры игнорируют. Представители ведомства отмечали, что Google, Facebook и Twitter блокируют доступ к материалам отечественных СМИ.