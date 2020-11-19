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В стране и мире

В Кремле поддержали ограничения для YouTube и Twitter из-за цензуры

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Законопроект о блокировке иностранных интернет-платформ за проявления дискриминации в отношении российских СМИ необходим, но его нужно тщательно проработать. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Дискриминационные действия в отношении российских клиентов этих [интернет-]служб имеют место», - отметил он. По словам Пескова, такие действия в отношении пользователей из России происходили последние недели и месяцы.

В Кремле пока не сформировали окончательную позицию, какие ограничения предпочтительнее - штрафы или блокировка для борьбы с цензурой против российских СМИ. «Конечно, этому нужно противодействовать», - заключил пресс-секретарь главы государства, характеризуя действия зарубежных IT-компаний и соцсетей, таких как YouTube, Twitter, Facebook и Google.

Ранее в Госдуму внесли законопроект о санкциях в отношении интернет-платформ за цензуру в отношении российских СМИ. В документе предусматривается возможность не только блокировки, но и замедления трафика. Также идет речь о наложении административных штрафов за неисполнение требований Роскомнадзора.

В конце октября Роскомнадзор сообщал, что в зарубежных компаниях требования о прекращении цензуры игнорируют. Представители ведомства отмечали, что Google, Facebook и Twitter блокируют доступ к материалам отечественных СМИ.

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Источник — lenta.ru
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Гость||

им куда бороться с такиеим гигантами????????? особенно с гуглом, это как рогозином с маском тягаться

Гость||

Гость писал(a):

им куда бороться с такиеим гигантами?
Давид и Голиаф не забывай.

Гость писал(a):

рогозином с маском
Какие гиганты не смеши её.

Один - нормальный парень, второй - наёмный распильщик американских гос. дотаций.

Гость||

Гость писал(a):

им куда бороться с такиеим гигантами????????? особенно с гуглом,
Ну, Гугл вообще то без проблем (как и Микрософт) выполняет все требования местного законодательства там где работает.

И штрафы выплачивают, не вякают.

Гость||

С хозяевами бороться? США быстро напомнит укого активы хранятся за границей и в США!

Гость||

Гость писал(a):

С хозяевами бороться? США быстро напомнит укого активы
Да хватит уже ерунду эту повторять. Взрослей.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Законопроект о блокировке иностранных интернет-платформ за проявления дискриминации в отношении российских СМИ
Ничего не понял. То есть российские СМИ подвергаются цензуре от иностранных интернет-платформ? Однако. Просто под этим соусом хотят запретить в России интернет...

Гость||

Ишь, Ютуб они смотрят вражеский! Всем быстро смотреть скрепно-духовные новости первого калала! А то, понимаешь, забывать стали как хорошо у нас и как плохо там у них.

Гость||

Торренты и Телеграм уже закрыли? Страна дураков никак не успокоится...

Гость||

Правда глаза колет.

Гость||

Гость писал(a):

Какие гиганты не смеши её.
Гугл и есть IT гигант. Список поглощенных компаний занимает страницу печатного текста, а оборот почти 140 млрд долларов.

Гость||

Гость писал(a):

Просто под этим соусом хотят запретить в России интернет...
Им бы очень этого хотелось. Оставить только лазеечку себе на запад чтобы деньги туда качать и самим на выходные туда кататься. Ну а чернь чтобы здесь жила, и в чебурнете смотрела отрыжку соловьевых.

Гость||

Гость писал(a):

им куда бороться с такиеим гигантами????????? особенно с гуглом, это как рогозином с маском тягаться
А никто с ними и не борется. Вас просто отключат от них. Это с вами борются.

Гость||

Гость писал(a):

Вас просто отключат от них
до сих пор пока не сумели ничего отключить

Гость писал(a):

Это с вами борются.
с этим не поспоришь

Гость||

Гость писал(a):

Гость писал(a):
Вас просто отключат от них
до сих пор пока не сумели ничего отключить

Гость писал(a):

Это с вами борются.
с этим не поспоришь
Придут домой в любое время и возьмут комп "на проверку". Штраф 15 тыр за прослушку западных СМИ.

Гость||

Гость писал(a):

Придут домой в любое время и возьмут комп "на проверку".
кто ??? НКВД ?))

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Имя: Гость
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