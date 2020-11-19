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В стране и мире

В Госдуме рассказали о провале пенсионной реформы и предложили новую

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В России необходимо вернуться к выплатам пенсий из бюджета, поскольку пенсионная реформа провалилась. С новым предложением выступил председатель «Справедливой России» (СР) Сергей Миронов, говорится на сайте партии.

Он отметил, что косметические правки не спасут систему от банкротства, она нуждается в масштабной ревизии. Миронов заявил, что средняя страховая пенсия в стране едва превышает прожиточный минимум, на который невозможно прожить. Нынешнюю систему страхования председатель СР назвал «людоедской», поскольку она отнимает у большинства россиян 22 процента доходов. Он предложил Госдуме признать неудачные результаты реформы.

«Чудовищная неэффективность этой системы сама по себе несет колоссальные политические риски, а все попытки исправить делают ее только хуже», - рассказал Миронов. Выплаты из бюджета позволят снизить риски от неэффективного инвестирования пенсионных накоплений, а также «срежут все нецелевые расходы, включая оплату дворцов и раздутого штата ПФР», считает председатель СР.

В октябре Госдума в первом чтении приняла законопроект об очередной заморозке накопительных пенсий россиян. В первый раз власти решили пойти на такой шаг в 2014 году. Тогда говорилось, что подобная мера будет разовым решением.

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Источник — lenta.ru
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Гость||

Реформаторы, б.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

«Чудовищная неэффективность этой системы сама по себе несет колоссальные политические риски, а все попытки исправить делают ее только хуже», - рассказал Миронов.
Это о правительстве?

Гость||

Мозговитые ребята 22-мя % наших налогов ворочают, гении

Гость||

Намекает на отмену пенсий вообще. Правильно если никакого контроля за этой кодлой из ПФР, дворцов, 10–ти этажных офисов понастроили плюс на дорогущих авто рассекают, огромные з/п , бонусы себе насисляют ...Дзержинский их сразу бы поставил к стенке ибо за счёт пожилых жируют.

Гость||

Куда денут толпы тупых бездельников из этих контор?

Гость||

Куда, куда ...мало малин что ли в Марьиной Роще , разбегутся по администрациям, всем найдут по конуре...

Гость||

А не хватит на всех, создадут ещё

Гость||

Относитесь к этому с пониманием. Хи-хи. Без раскачки.

Имя: Гость
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