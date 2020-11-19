В Госдуме рассказали о провале пенсионной реформы и предложили новую

19.11.2020 | 16:53

В России необходимо вернуться к выплатам пенсий из бюджета, поскольку пенсионная реформа провалилась. С новым предложением выступил председатель «Справедливой России» (СР) Сергей Миронов, говорится на сайте партии.

Он отметил, что косметические правки не спасут систему от банкротства, она нуждается в масштабной ревизии. Миронов заявил, что средняя страховая пенсия в стране едва превышает прожиточный минимум, на который невозможно прожить. Нынешнюю систему страхования председатель СР назвал «людоедской», поскольку она отнимает у большинства россиян 22 процента доходов. Он предложил Госдуме признать неудачные результаты реформы.

«Чудовищная неэффективность этой системы сама по себе несет колоссальные политические риски, а все попытки исправить делают ее только хуже», - рассказал Миронов. Выплаты из бюджета позволят снизить риски от неэффективного инвестирования пенсионных накоплений, а также «срежут все нецелевые расходы, включая оплату дворцов и раздутого штата ПФР», считает председатель СР.

В октябре Госдума в первом чтении приняла законопроект об очередной заморозке накопительных пенсий россиян. В первый раз власти решили пойти на такой шаг в 2014 году. Тогда говорилось, что подобная мера будет разовым решением.