Россиянам с детьми пообещали деньги на ремонт квартир

19.11.2020 | 11:44

Российским многодетным семьям хотят разрешить тратить государственную субсидию в сумме не более 450 тысяч рублей на строительство и ремонт ипотечного жилья. Соответствующий законопроект поддержал комитет Госдумы по финансовому рынку, пишут «Известия».

Документ предусматривает внесение изменений в федеральный закон «О мерах государственной поддержки семей, имеющих детей, в части погашения обязательств по ипотечным жилищным кредитам (займам)» и в закон «Об актах гражданского состояния». В настоящее время многодетные могут тратить положенные им 450 тысяч только на полное или частичное погашение ипотеки на приобретение жилой недвижимости.

«Бывают ситуации, когда семьи берут кредиты на строительство собственных домов. Сегодня они выпадают из тех, кто мог бы претендовать на такую сумму. Мы посчитали, что это неправильно», - пояснил изданию глава комитета по финрынку Анатолий Аксаков. Он добавил, что зачастую семьи также приобретают в ипотеку малопригодные для проживания квартиры, поэтому нужно разрешить тратить деньги и на ремонт. Положительный отзыв на законопроект уже дало правительство. Как выяснили «Известия», инициативу пообещали поддержать и в большинстве фракций Госдумы.

В минувшем октябре премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что власти выделят в общей сложности 5,5 миллиарда рублей «ипотечных» денег семьям, где с 2019 года родились третий и последующие дети.