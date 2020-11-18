Золотистый ретривер убежал от хозяйки и год прожил в лесу

18.11.2020 | 16:58

Золотистый ретривер в американском штате Миссури убежал от хозяйки и год прожил в лесу. Об этом сообщает издание New York Post.

26 ноября 2019 года Кейт Олсон (Kate Olson), которая живет в американском штате Нью-Гэмпшир, отмечала День благодарения с семьей в городе Арнольд, штат Миссури. Ее золотистый ретривер по кличке Уолтер, предположительно, выскользнул из ошейника и убежал в лес.

После исчезновения собаки Олсон оставалась в Миссури много недель. Она пыталась найти Уолтера и расклеивала объявления с фотографиями пса. После безуспешных поисков она вернулась на Восточное побережье. Дома она начала получать сообщения от людей, которые видели Уолтера в лесу.

В январе Олсон в очередной раз приехала в Миссури, но и ей не удалось найти собаку. Тогда хозяйка пса создала в Facebook страницу «Где Уолтер?», которая вдохновила зоозащитников на продолжение поисков.

К этому моменту Олсон потратила около тысячи долларов (76,2 тысячи рублей) на объявления и полеты между Нью-Гэмпширом и городом Сент-Луис. Прошло десять месяцев, а пес так и не был найден, и надежда вновь увидеть Уолтера таяла.

В пятницу, 13 ноября, волонтеры нашли Уолтера и связались с Олсон. Американка села на ближайший рейс до Сент-Луиса и в тот же вечер воссоединилась с собакой. Чтобы помочь Уолтеру реабилитироваться после пережитого испытания, один из друзей Олсон создал на сайте GoFundMe страницу для сбора средств на ветеринарную помощь.

Несмотря на долгую жизнь в лесу, собака чувствует себя хорошо. Хозяйка Уолтера регулярно публикует сообщения о его состоянии в Facebook. «Он все тот же милый мальчик, каким был до этого. Может быть, даже милее, потому что ему так долго не хватало любви!» — рассказала она.