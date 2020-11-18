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В стране и мире

В Госдуму внесен законопроект о президентских сроках

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В Госдуму внесен законопроект, который разрешает действующему главе государства вновь баллотироваться на два президентских срока, заявил глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас. Его слова передает РИА Новости.

«Законопроектом устанавливается, что не имеет права быть избранным президентом РФ гражданин, занимавший указанную должность два срока или занимающий ее на день официального опубликования решения о назначении выборов второй срок», - сказал он.

При этом данное правило не применяется к президенту России, который занимает эту должность на момент вступления в силу поправки к Конституции, «и не исключает для него возможность занимать должность президента РФ в течение сроков, допустимых указанным положением».

Данный проект был внесен на рассмотрение Андреем Клишасом, а также депутатами Госдумы Павлом Крашенинниковым и Ольгой Севастьяновой.

Ранее в Госдуму внесли законопроект о гарантиях президенту России и членам его семьи после прекращения им исполнения своих полномочий. Согласно документу, бывшего главу государства не могут привлечь к уголовной или административной ответственности, а также задержать, арестовать, обыскивать или допрашивать.

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Источник — lenta.ru
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Гость||

Можно подумать, у кого-то были сомнения на этот счет.

Гость||

Толково придумано.

Гость||

Слава Вале Терешковой !!!

Гость||

Лет 50 еще ничего не светит в этой стране, пока волков в овечьей шкуре не уберут от кормушки. Делайте выводы, господа-нищие. Но так как история по спирали развивается и ничему не учит, то повторение великого октября может и случиться, а может и нет.

Имя: Гость
Комментарий:

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