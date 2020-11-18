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В стране и мире

Ученые обнаружили убивающий коронавирус натуральный продукт

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Немецкие ученые обнаружили убивающий до 97 процентов коронавируса в организме натуральный продукт. Исследователи из Института молекулярной вирусологии Медицинского центра Университета Ульма опубликовали свою работу в журнале bioRxiv.

По данным специалистов, сок черноплодной рябины наиболее эффективно подавляет активность вируса в человеческом организме. Они также считают, что гранатовый сок может уничтожать до 80 процентов патогенов коронавируса. Остальные натуральные соки и зеленый чай тоже способны ослабить заболевание, так как обладают кислой средой и растительными полифенолами, которые негативно влияют на вирус.

Ранее ученые Медицинской школы Вашингтонского университета нашли способ предотвратить тяжелые осложнения у заразившихся коронавирусом с помощью антидепрессанта флувоксамина. Уменьшая воспаление, флувоксамин может предотвратить гиперактивный иммунный ответ у пациентов с COVID-19, который и является причиной тяжелых симптомов.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — lenta.ru
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Гость||

Какие продукты дорогие и плохо продаются их сразу объявляют, что корону убивают и бараны начинают скупать.

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