Российские банки захотели блокировать карточные переводы почти на месяц

18.11.2020 | 13:15

Ассоциация банков «Россия» (АБР) предложила увеличить срок блокировки подозрительных карточных переводов до 25 дней. Такая инициатива отражена в разработанных ей поправках в закон о национальной платежной системе, которые организация намерена вскоре отправить Центробанку, сообщает РБК.

В настоящее время максимальный срок приостановки трансакции, а значит, оспаривания перевода, составляет пять дней, и их зачастую недостаточно. Поэтому в АБР хотят довести его почти до месяца.

В пояснительной записке отмечается, что по нынешним законам банки не вправе отказать мошеннику в выдаче средств, которые уже попали на его счет. В половине случаев те снимают деньги в течение первого часа после перевода. Организация ожидает, что принятие поправок позволит вернуть 15-30 процентов украденного.

Как объяснил вице-президент ассоциации Алексей Войлуков, механизм оспаривания может выглядеть следующим образом. Если трансакция не проведена, то она приостанавливается. А если завершена, то либо на карте получателя замораживается оспариваемая сумма, либо, если ее не хватает, блокируются все расходные операции.

Получатель средств должен будет в течение пяти дней подтвердить трансакцию, то есть предоставить соответствующие документы. Если этого не будет сделано, деньги вернут отправителю, а если трансакция подтвердится, то получатель сохранит их. Тем не менее блокировка все равно продолжится на оставшийся срок.

Сами документы передадут получателю, с ними он может обратиться в суд. Кроме того, банк передаст потенциальной жертве личные данные получателя. В случае физического лица это имя и место регистрации, а юридического - полное фирменное наименование, адрес места нахождения и основной государственный регистрационный номер. Получатель в случае претензии может сам заявить об ошибочном перечислении средств, тогда его личные данные не будут раскрыты отправителю.

Вице-президент Почта Банка Станислав Павлунин отметил, что предложения связаны с актуальной проблемой, но не решат ее. Суд не успеет рассмотреть дело за 25 дней, поэтому мошенник может дождаться истечения срок и снять средства.

В свою очередь в Тинькофф Банке напомнили о возможностях злоупотребления при личных расчетах. Например, человек может купить телефон с рук с помощью банковского перевода, а затем заявить, что это мошенническая трансакция. У продавца не окажется на руках никаких документов, а значит, сохранить средства он не сможет.

В Центробанке подтвердили, что им известно о предложениях АБР, хотя они еще и не поступили. Представитель регулятора подчеркнул, что на первый взгляд эта инициатива требует серьезной доработки.

Ранее сообщалось, что телефонные мошенники начали использовать новый способ обмана, в ходе которого «младший менеджер банка» уговаривает клиента приехать в отделение.