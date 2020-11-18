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В стране и мире

Кремль анонсировал совещание у Путина по ситуации с коронавирусом

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Президент Владимир Путин проведет в среду, 18 ноября, совещание по ситуации с коронавирусом в регионах, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его цитирует РИА Новости.

Глава государства проведет встречу с членами правительства в режиме видеоконференции, уточнил Песков. «Это важная встреча с одной чрезвычайно важной темой», - добавил представитель Кремля.

В России за сутки выявили 20 985 новых случаев заражения коронавирусом в 85 регионах. Больше всего новых случаев зарегистрировано в Москве (4174), Санкт-Петербурге (2215) и Московской области (864). Меньше всего - в Ненецком (7) и Чукотском (5) автономных округах.

Кроме того, за последние 24 часа в стране умерло рекордное число пациентов с коронавирусом - 456. Предыдущие рекордные цифры по количеству смертей за сутки фиксировались 17 ноября - 442.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — lenta.ru
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Гость||

Почему люди болеют и умирают?Многие от свое беспечности,наглости-сами болеют,а на окружающих им безразлично!А поездах-все без масок(кашляют,чихают)В Оренбургской области в магазинах с продуктами толпами ходят без масок!Если в Пензе на кассе их не обслуживают,то в Оренбургской области обслуживают!

Гость||

Гость писал(a):

Если в Пензе на кассе их не обслуживают,то в Оренбургской области обслуживают!
Спасибо, теперь мы знаем, куда ехать за продуктами!

Гость||

В Пензе тоже часто обслуживают без масок. К сожалению

Гость||

А может от оптимизированной медицины умирают? Не?

Имя: Гость
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