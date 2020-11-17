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В стране и мире

Врач рассказал об общих чертах распространения коронавируса и испанского гриппа

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Иммунолог-аллерголог Владимир Болибок рассказал россиянам об общих чертах распространения коронавируса и испанского гриппа в беседе с радио Sputnik.

Врач рассказал, что у эпидемии «испанки» в начале прошлого века было три волны: весенняя, осенне-зимняя и через год осенне-зимне-весенняя. При этом самым тяжелым периодом была именно вторая волна. По мнению специалиста, в случае с коронавирусом ситуация очень похожая. «Коллективный иммунитет в начале инфекции был по нулям, поэтому волна пошла, как и должна была идти», - пояснил он.

Болибок отметил, что способ ускорить окончание пандемии есть, однако применить его на практике полностью довольно трудно. Он заключается в том, чтобы посадить всех инфицированных на жесткий карантин, так как вирус не может существовать в организме человека бесконечно. «Если одновременно запереть всех людей в своих квартирах, чтобы никто никуда не ходил, эпидемия кончится за две недели», - выразил мнение специалист.

Ранее коронавирус и испанский грипп сравнил главный инфекционист Минздрава России Владимир Чуланов. По словам профессора, в распространении двух заболеваний наблюдаются определенные схожести. Он пояснил, что коронавирус и испанка - респираторные инфекции, которые передаются воздушно-капельным путем, что во многом и объясняет их общие черты.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — lenta.ru
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Гость||

была такая болезнь испанка умерло 60 миллионов человек но умерли не от болезни и от вакцины которую кололи от неё тоже самое будет и ковидлой

Гость||

Этого не донести до баранов, которые вакцину ждут

Гость||

Затрахали вы уже своей короной!

Имя: Гость
Комментарий:

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