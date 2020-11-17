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В стране и мире

В России установлен рекорд по загрязнению воздуха за 16 лет

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В России установлен новый рекорд по уровню загрязнению воздуха за последние 16 лет. Наиболее загрязненными регионами оказались Самарская и Оренбургская области, а также Бурятия. Об этом свидетельствуют результаты исследования аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, поступившего в редакцию «Ленты.ру».

Авторы исследования отмечают, что после введения весенних ограничений рост числа загрязнений в большинстве регионов ускорился, а количество ядовитых выбросов за девять месяцев на треть превысило максимум десятилетней давности. Так, в 2005 году число случаев высокого и экстремально высокого загрязнения воздуха составляло 95, тогда как в 2020 году этот показатель достиг 171.

Самые высокие показатели - в Самарской области (112), Бурятии (22), Оренбургской области (9), а также в Забайкальском (8) и Красноярском (7) краях. Наиболее загрязненными городами оказались Самара, Селенгинск (Бурятия), Чита (Забайкальский край), Улан-Удэ и Красноярск.

Загрязнения возникают в результате деятельности предприятий и из-за аварий, говорится в исследовании. «В начале пандемии коронавируса часто высказывалось мнение, что закрытие предприятий и снижение транспортного потока позитивно сказывается на экологической обстановке. Однако по факту ситуация может оказаться не столь однозначной: основные промышленные мощности продолжили работу, при этом вопросы соблюдения экологических требований во время пандемии могли отойти на второй план», - отметила президент компании Елена Трубникова.

Исследование проводилось на основе данных Росгидромета.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — lenta.ru
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Гость||

Это прорыв или яркая победа?

Гость||

()() па становится все стабильнее и стабильнее.

… все как обычно…

Гость||

Так радоваться надо,что предприятия еще пыхтят. Или толи чубайс заикался о налоге за воздух.

Гость||

Гость писал(a):

Так радоваться надо,что предприятия еще пыхтят. Или толи чубайс заикался о налоге за воздух.
- Петрович!.. у тебя свиньи курят?!

- Нет!

- Значит у тебя сарай горит!

Имя: Гость
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