Сетевое издание|18+|Вторник|17 ноя 2020|12:06
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-5oC
-4oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-4oC
-3oC
Завтра | Ясно |
 

В стране и мире

В России коронавирусом заразились 22,4 тысячи человек за сутки

Печать

За последние сутки в России зарегистрировано 22 410 случаев заражения коронавирусом в 85 регионах. Всего за время эпидемии в стране выявлено 1 971 013 инфицированных, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Больше всего новых случаев выявлено в Москве (5882), Петербурге (2130), Подмосковье (839). Самые низкие показатели по заболеваемости зафиксированы в Ненецком округе (5) и на Чукотке (9).

Более 22 тысяч человек поправились за день, всего вылечились 1 475 904 пациентов. 442 зараженных умерли за сутки, в ходе пандемии скончались 33 931 жителей страны.

Ранее бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко назвал способы снизить риск инфицирования вирусом. По его словам, в этом помогут хорошее питание, физическая активность, достаточный уровень витамина D, правильная одежда в холодное время года.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — lenta.ru
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте