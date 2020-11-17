Сетевое издание|18+|Вторник|17 ноя 2020|21:18
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-4oC
-3oC
Погода | Сегодня | Ясно |
-5oC
-4oC
Завтра | Ясно |
 

В стране и мире

Режиссер Роман Виктюк умер после заражения коронавирусом

Печать

Театральный режиссер Роман Виктюк умер после заражения коронавирусом. Об этом сообщает ТАСС.

Театральному деятелю было 84 года. В конце октября он попал в реанимацию, так как у него обнаружили COVID-19. Изначально его поместили в отделение терапии, однако затем состояние режиссера ухудшилось, и его перевели в реанимацию. Он находился в Городской клинической больнице имени братьев Бахрушиных в Москве.

В дирекции московского Театра Романа Виктюка подтвердили смерть режиссера. Там пояснили, что время и место прощания будут объявлены позднее.

Роман Григорьевич Виктюк - российский и украинский театральный режиссер, педагог, художественный руководитель Театра Романа Виктюка. На его счету более 250 спектаклей.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — lenta.ru
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте