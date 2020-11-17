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В стране и мире

Названы гонорары российских звезд за новогодние корпоративы

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Названы гонорары российских звезд за новогодние корпоративы. Об этом сообщает издание «Ридус».

Отмечается, что по сравнению с прошлым годом некоторые знаменитости понизили стоимость своих шоу. При этом Сергей Шнуров по-прежнему входит в число самых «дорогих» музыкантов и получает за выступление 11,5 миллиона рублей. Кроме того, его технический райдер составляет 750 тысяч рублей, так как он выступает лишь со своей аппаратурой. Перед концертом лидер «Ленинграда» согласен сдать тест на коронавирус, однако выступать в маске отказывается.

Гонорар Филиппа Киркорова составляет порядка 6 миллионов рублей. Ольга Бузова появляется на новогодних корпоративах за 2,5 миллиона, а Моргенштерн — за 4 миллиона. Шоу Niletto стоит 1,5 миллиона рублей, в то время как выступление бывшего солиста поп-группы «Руки Вверх!» Сергея Жукова обходится в 3,5 миллиона рублей.

В прошлом году сообщалось, что за свое выступление на новогоднем корпоративе группа «Ленинград» получает 150 тысяч евро (10,6 миллиона рублей). Григорий Лепс требовал за корпоратив 100 тысяч евро (7,1 миллиона рублей), а Cветлана Лобода и Стас Михайлов — 70 тысяч евро (5 миллионов рублей).

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — lenta.ru
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